Aus dem Knast: Max Zirngast über Erdoğans Autoritarismus

Keine Pressefreiheit unter Erdo ğan

Sein Fall und die Fälle anderer in der Türkei inhaftierter Publizisten - laut Reporter ohne Grenzen sind es mehrere Dutzend - strafe die Ansicht, dass Erdoğan in irgendeiner Weise an Pressfreiheit oder Menschenrechte glaube, Lügen. Dabei versuche Erdogan gerade rund um den Fall des im Oktober im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul getöteten saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi ein solches Image zu pflegen, so Zirngast weiter in seinem Beitrag.

Unter immensem internationalen Druck hatte Saudi-Arabien die Tötung des Regimekritikers Khashoggi zugegeben. Die genauen Hintergründe sind noch nicht ganz klar. Eine persönliche Verwicklung des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman steht im Raum. Erdoğan hatte Mitte November bestätigt, dass seine Regierung im Besitz von Aufnahmen aus dem Konsulat zum Mord an Khashoggi sei und tritt in der Causa als unverbrüchlicher Verfechter der Rechtsstaatlichkeit auf, der auf vollständige Aufklärung des Journalistenmordes pocht.

Zirngast prangert auch die Unterdrückung von Aktivisten, die für die Rechte der Kurden in der Türkei eintreten, sowie von Anhängern des islamischen Predigers Fethullah Gülen, den Erdoğan für den Putschversuch vom Sommer 2016 verantwortlich macht, an und spart auch hier nicht mit Kritik an dem Präsidenten. "Diese Art von mutwilliger Repression ruft nichts als Zorn und Hoffnungslosigkeit hervor", analysiert Zirngast. Das, was in der Türkei derzeit unter " Terrorismus" verstanden und unter diesem Vorwand niedergeschlagen werde, "wird nur noch mehr Erbitterung gegen das Regime hervorrufen in den kommenden Jahren".