Spionage: Österreich weist russischen Diplomaten aus

Eskalation in einem seit Jahren andauernden Spionage-Krimi zwischen Russland und Österreich. Das Außenministerium hat einen Bericht der "Kronen Zeitung" bestätigt, wonach ein russischer Diplomat am 1. September das Land verlassen muss. Er soll gemeinsam mit einem Österreicher über Jahre eine österreichische High-Tech-Firma ausspioniert haben. Dieser hatte zuletzt die Tat gestanden, der Russe dagegen - Medienberichten zufolge dessen Führungsoffizier - berief sich auf seine diplomatische Immunität. Jetzt muss er das Land verlassen. Sein Verhalten habe nicht den Bestimmungen der Wiener Diplomatentrechtskonvention entsprochen, erklärte ein Sprecher. Weitere Details werde das Außenministerium nicht bekannt geben, hieß es.

Russland empört

Heftig fiel am Montag die Reaktion der russischen Botschaft in Wien aus: „Wir sind über diese unbegründete Entscheidung der österreichischen Regierung empört, sie ist ein Schaden für die konstruktiven russisch-österreichischen Beziehungen. Wir sind überzeugt, dass eine vergleichbare Reaktion Moskaus nicht lange auf sich warten lassen wird“, hieß es in einer der APA vorliegenden Erklärung. Letzteres würde nach diplomatischen Gepflogenheiten bedeuten, dass ein österreichischer Diplomat demnächst Russland verlassen muss.