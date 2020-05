Spindelegger sagt Peres Verbleib der Golan-Soldaten zu

Stefan Thaller

Klug

Der Golan-Einsatz der Österreicher stand nicht nur angesichts der zunehmend schwierigen Lage in Frage: Eine weitere Bedingungfür einen Verbleib war laut gut informierten Kreisen die Bestellung eines heimischen Vize-Kommandanten der UNDOF-Truppen , nachdem es zu atmosphärischen Störungen mit dem indischen Force Commander gekommen sein soll. Diesem Wunsch wurde zeitgerecht entsprochen:, der von Verteidigungsminister Gerald Klug just dann öffentlich präsentiert wurde, als sich der Außenminister, denursprünglich hätte begleiten sollen, in der Luft in Richtung Israel befand, tritt seinen Posten am 15. April an.

Thaller bereitet sich schon auf seine Aufgabe vor. Das tut er allerdings derzeit in Wien und wird es in der Folge in einem israelischen Hotel tun – bis Syrien grünes Licht für seine Einreise gibt. Durch diesen „Schlüsselposten“ bekomme man ein „noch umfassenderes Lagebild über den Einsatzraum“ und sei „noch direkter in wichtige Entscheidungen eingebunden“, hieß es aus dem Verteidigungsressort. „Das bedeutet auch mehr Sicherheit für unsere Soldatinnen und Soldaten“, so Klug.

Diese bekommen am Freitag Besuch von Außenminister Spindelegger. Abschließen wird er seine dreitägige Nahost-Reise mit einem Aufenthalt in Beirut, wo er noch am Freitag sowie am Samstag die gesamte Staatsspitze trifft. Außerdem wird der Außenminister ein von Österreich unterstütztes Caritas-Hilfsprojekt für syrische Flüchtlinge besuchen.