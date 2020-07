"Spiegel": Kremlnahe Denkfabrik hat Verbindungen zu Wien

Es war dem Bericht zufolge nicht das einzige Treffen, an dem Vertreter des Verteidigungsministeriums teilnahmen. Laut Spiegel kam es zu insgesamt fünf Treffen: dreimal in Reichenau, einmal in Berlin und einmal in der weißrussischen Hauptstadt Minsk.

"Das BMLV hat mit dem DOC keine Kooperation. Eine Kooperation existierte von 2017 bis 2019 zwischen dem DOC und einer Studiengruppe des Partnership for Peace Consortiums (PfPC), an der auch das BMLV mitwirkt", erklärte das Verteidigungsministerium gegenüber dem Spiegel.

Gründer auf Sanktionsliste

Das Verteidigungsministerium bestätigte zudem, dass die Kosten der Workshops von allen drei Beteiligten (BMLV, DOC und PfPC) getragen wurden, und dass man gewusst habe, dass der Mitgründer des DOC, Wladimir Jakunin, auf der Sanktionsliste von Kanada, Australien und den USA stehe.