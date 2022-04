Spendable KURIER-Leser: Das Geld hilft den „Verwundbaren“

Wichtig ist Ecker auch der Hinweis, „dass sich die Lage in der Ukraine derzeit jederzeit verändern kann“. Kamen Anfang März noch bis zu 140.000 Flüchtlinge in Lemberg an, sind es jetzt weniger als ein Zehntel. Zeitgleich beobachten die Helfer, dass einige, die ins Ausland geflüchtet waren, jetzt in der Gegenrichtung unterwegs sind.

Auch beim Roten Kreuz wird sehr genau beobachtet, ob die Hilfe in Richtung Kiew ausgeweitet werden kann. Zu planen ist das aber noch nicht.