Kultur hilft: Schauplatz Lemberg

Der geborene Wiener, der seit 2000 in Lemberg lebt, derzeit aber von Wien aus agieren muss, wandte sich via Fotoschule Wien an die Fotoschule Lemberg mit dem Namen Diego Maradona. Und die wählte binnen Stunden sechs junge Fotoreporterinnen aus, die seither den Kriegsalltag in der Stadt im Westen der Ukraine mit ihren Kameras festhalten.

Der Grundpfeiler des Projekts Lviv – Windows to the West ist die gegenseitige Wertschätzung: Die Fotografinnen verzichten auf ein Honorar, freuen sich aber, wenn ihre tägliche Arbeit mit einer Spende honoriert wird. Mit dem bisher gespendeten Geld, das der in Lemberg bestens vernetzte Andreas Wenninger sammelt, wurden dringend benötigte Medikamente und Hygienekits gekauft.