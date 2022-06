Spekulationen um Rücktritt des Papstes „haltlos“

Steht der Papst vor dem Abdanken? Gesundheitlich ist er angeschlagen. Das rechte Knie macht ihm so sehr zu schaffen, dass er sich in letzter Zeit nur mit dem Rollstuhl fortbewegt. Jünger wird er auch nicht. Im Dezember feiert er seinen 86. Geburtstag. Die Gerüchteküche um den Vatikan hat zu brodeln begonnen, zuletzt auch in der Süddeutschen Zeitung.

Den Anlass dazu gab das Online-Portal Affari Italiani. Dieses titelte: „Der Papst tritt ab – Der Besuch in l’Aquila und die neuen Kardinäle“. Es gebe zwar noch keine Beweise, hieß es, aber mehrere Indizien. Zum Beispiel der Besuch am 28. August bei der alljährlichen Ablasswallfahrt der „Perdonanza Celestiniana“. Könnte der Besuch nicht ein Zeichen sein, so die Spekulation? Die Pilgerfahrt geht auf Papst Coelestin V. zurück der 1294 in l’Aquila gekrönt wurde, fünf Monate später aber als erster Papst in der Geschichte abdankte.