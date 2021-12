Papst Franziskus wird 85 – und ist immer noch "fähig zu träumen"

Punkt zwei: Der Papst stelle die "Barmherzigkeit, das totale Angenommensein von Gott ins Zentrum seiner Theologie", so Polak. Nur so sei "Umkehr" möglich, nur so könnten die "Strukturen der Sünde" überwunden werden, die etwa für Armut, die Klima- und Migrationskrise verantwortlich seien, Probleme, die nur von der gesamten Menschheit gelöst werden könnten.

Punkt drei: Der Pontifex Maximus erweise sich als echter "Dialog-Papst, der den Freiraum innerhalb der katholischen Kirche erweitert und ein Klima geschaffen hat, sodass Themen breit diskutiert werden können", so die Professorin. Das alles löse naturgemäß bei konservativen Kreisen im Kirchenstaat auch Widerstände aus, Kardinäle haben sich offen gegen den Nachfolger Petri gestellt. Polak dazu: "Ja, seine Art hat auch zu Verwerfungen geführt, sichtbar gemacht, wie tief die Gräben in manchen Aspekten sind. Ich bin mir nicht sicher, ob die Kirche das aushält."

Seine Schwächen

Auf der anderen Seite "bringt Franziskus dann einiges nicht in Rechtsform, entscheidet oft nicht. Das ist sein blinder Fleck", konstatiert Polak, die zwei Beispiele nennt. In Sachen Homosexuelle habe der Papst zuerst eine Tür geöffnet, später aber eine Segnung von schwulen oder lesbischen Paaren abgelehnt. Bei der Amazonas-Synode wurde intensiv über eine Aufhebung des Pflichtzölibats für Priester diskutiert und dies mehrheitlich auch gefordert, am Ende sagte der Südamerikaner aber "no".