Kritischer Kurzbesuch: Liberaler Papst trifft konservativen Orbán

Internationale PR-Show

Laut Zulehner sei es auch für Orban wichtig, sich mit dem Papst gut zu stellen – und wenn auch nur für die (inter-)nationale Reputation: "Orbán hat alles dafür getan, um den Papst zu treffen. Konservative, traditionelle Machthaber umgeben sich gern mit Religionsführern. Das macht Putin mit dem Patriarchen und machte Trump mit den Evangelikalen."

Ein wichtiger Programmpunkt wird der Besuch bei der Roma-Minderheit in der zweitgrößten slowakischen Stadt Kosice, dem Zentrum der Ostslowakei, am Dienstag sein. Mit Spannung wird erwartet, welche Worte der Papst inmitten des sozialen Brennpunkts am äußersten Rand der EU wählt. Zulehner rechnet mit einem Foto des Papstes beim Fußballspielen mit ein paar Straßenkindern – eine reine PR-Show?

"Und wenn dem so ist? Ich würde das nicht negativ bewerten. Der Papst demonstriert so unübersehbar, wo die Kirche eigentlich stehen soll: an der Seite der Schwächeren am Rand der Gesellschaft. Das zeigt der Papst, indem er in die Roma-Siedlung geht, anstatt sich noch länger mit Orban zu beschäftigen", meint Zulehner.