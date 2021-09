Der Papst in der Slowakei: Viel Unverständnis, aber Jubel im Slum

Anlässlich der Papst-Messe, waren die kirchlichen Würdenträger alle in purpurroten, goldgesäumten Gewändern gekleidet. Es mussten Tausende Metalllöffel angeschafft werden. Üblicherweise wird die Kommunion – in Wein getauchtes Sauerteigbrot – direkt in den Mund gelegt und der Löffel an den nächsten Gläubigen weitergereicht. In Pandemiezeiten (nur 40,5 Prozent der Bevölkerung sind voll immunisiert) mussten die Löffel natürlich gewechselt werden.

Zum Abschied verschenkte der griechisch-katholische Metropolit „František“ vier Kilogramm getrocknete Pilze, die er persönlich gesammelt hatte. Der Papst, dem die Folgen seiner schweren Darmoperation nicht anzusehen waren, freute sich sichtlich. Sein Pensum war beachtlich: Auf seiner viertätigen Reise hat der 84-Jährige fünf Stationen absolviert und zehn Ansprachen gepredigt.