SPD-Casting: Es weht ein frischer Wind - auch ohne Böhmermann

Noch bis 12. Oktober touren die Kandidatenduos - sieben sind es noch - durch Deutschland. Im Willy-Brandt-Haus gibt man sich euphorisch über die Wirkung der Castingtour. Seit ihrem Beginn habe es 3.500 neue Eintritte in die Partei gegeben, die Veranstaltungen seien immerzu voll gewesen.

SPD aus "neoliberaler Pampa" holen

Weht nach dem Rücktritt von Ex-Parteichefin Andrea Nahles gar ein frischer Wind in der SPD? Es gibt jedenfalls kaum ein Kandidatenteam, das nicht immer wieder betont, wie wichtig Solidarität untereinander sei. Passend zu diesen Befindlichkeiten stehen ursozialdemokratische Themen wie faire Löhne, ein gerechtes Steuersystem oder bezahlbare Wohnungen im Vordergrund. Bemerkenswert: Der Klimaschutz, in Zeiten von Fridays for Future in aller Munde, spielt keine zentrale Rolle.