Böhmermann scheitert an Kandidatur für SPD-Vorsitz

TV-Satiriker Jan Böhmermann ist zwar nicht als Kandidat um den SPD-Vorsitz zugelassen worden, will nach eigenen Angaben aber Mitglied in der Partei bleiben oder werden. Für die Kandidatur um den Vorsitz habe es "ganz knapp doch nicht gereicht", sagte der 38-jährige Moderator am Montag in einem Youtube-Video.