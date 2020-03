Spanier in Österreich in Sorge um seine Mutter in Barcelona

In seiner sozialen Isolation in Wien hat Antonio Najas Lucas täglich einen Fixtermin: die Nachrichten des staatlichen spanischen TV-Senders TVE um 21 Uhr. „Meine Mutter und meine Geschwister leben in Barcelona, und ich bin in großer Sorge um sie. Ich will wissen, was da in meiner Heimat los ist“, sagt der 39-Jährige, der vor drei Jahren zu seiner Freundin Angelika Rieger, 36, in die Bundeshauptstadt zog.

Schlechtes Gesundheitssystem

Seinen Angehörigen und Freunden gehe es gut, betont der Spanier. Allerdings gehöre seine Mutter mit 70 Jahren zur Corona-Risikogruppe, sein Bruder ebenso, weil er Diabetiker ist. „Zwei- bis dreimal pro Woche telefoniere ich mit meiner Mutter und rate ihr, so selten wie möglich die Wohnung zu verlassen.“ Dennoch erledige sie ein- bis zweimal pro Woche die Einkäufe – für sich selbst, aber auch als Freiwillige für andere ältere Menschen.

Sorge bereitet Najas Lucas auch der schlechte Zustand des spanischen Gesundheitssystems, das unter den Einschnitten nach der Finanzkrise 2008 leide: „Ich denke nicht, dass meine Angehörigen gut versorgt wären. Und ich könnte nichts tun, weil ich ja in Wien sitze.“