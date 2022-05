Spaniens 84-jähriger Altkönig bei Heimkehr bester Laune

Spaniens Altkönig Juan Carlos (84) fühlt sich bei seinem ersten Heimatbesuch nach fast zwei Jahren im Exil in Abu Dhabi offenbar sehr wohl. Es gehe ihm "sehr gut", sagte der umstrittene Ex-Monarch am Samstag zu Journalisten in dem kleinen Küstenort Sanxenxo in Galicien. Und er fügte hinzu: "Vielen Dank für das, was ihr macht." Rund 200 Journalisten aus dem In- und Ausland waren in den kleinen Ort gekommen, um über die Rückkehr zu berichten.