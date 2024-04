"Abschreckende Maßnahmen": Spaniens Kriegserklärung an die Raucher

Die spanische Regierung will mit einer neuen Gesetzesinitiative gegen die nach wie vor hohe Zahl an Rauchern in der Bevölkerung vorgehen. In einem neuen "nationalen Plan zu Bekämpfung des Rauchens", den Gesundheitsministerin Monica Garcia am Freitag vorstellte, kündigte sie gleich eine ganze Reihe von "abschreckenden Maßnahmen" an, die in den nächsten drei Jahren umgesetzt werden sollen.