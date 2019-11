Spanien: Breitbeinig in ein neues Patt

Der Sieg scheint dem Sozialisten bei den Parlamentswahlen am kommenden Sonntag sicher. Sein eigentliches Ziel aber wird der 47-Jährige laut letzten Umfragen erneut verfehlen: Eine regierungsfähige Mehrheit. Mit erwarteten 28 Prozent der Stimmen braucht Sanchez Koalitionspartner, um zu regieren – und die sind auch diesmal nicht in Sicht. Fortsetzung der Blockade droht. Sanchez regiert das Land, seit er im Juni 2018 die Konservativen per Misstrauensantrag aus dem Amt beförderte – allerdings immer ohne eine parlamentarische Mehrheit hinter sich zu haben. Zwar schaffte Sanchez’ PSOE bei den Wahlen im April Platz eins, aber Verhandlungen mit anderen Parteien endeten in der Sackgasse.

Vor allem der bevorzugte Koalitionspartner, die linksalternative Podemos, machte Sanchez das Leben schwer. Nicht nur forderte man mehr Ministerien, als Sanchez zu geben bereit war, auch in entscheidenden politischen Fragen spießte es sich.