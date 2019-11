Der Kampf um Madrid wird im rebellischen Barcelona entschieden

Am Mittwoch kam Spaniens amtierender Premier und Chef der Sozialisten, Pedro Sanchez, nach Viladecans, um vor rund 1.500 Parteianhängern zu reden. Viele sind aus der Umgebung angereist. Katalonien spielt dieses Mal eine sehr große Rolle im Wahlkampf um das spanische Parlament. Am Freitag schließen die Sozialisten ihre Wahlkampagne sogar erstmals in Barcelona und nicht wie gewohnt in Madrid ab.

Ein symbolischer Akt, wie Salvador Illa, Generalsekretär der katalanischen Sozialistenpartei im Gespräch mit dem KURIER bestätigt. Doch es geht um mehr. „Nur wenn wir in Katalonien ein gutes Ergebnis erreichen, bekommen wir ein gutes Ergebnis in ganz Spanien“, sagt Illa. Schon bei der vergangenen Wahl im April konnte seine Partei in Katalonien kräftig aufholen und landete in der Region hinter den Republikanischen Linken auf dem zweiten Platz. Leicht werde die Lösung der katalanischen Krise nicht sein, so Illa. „ Katalonien ist heute praktisch in zwei Hälften geteilt,“ so der Parteisekretär.