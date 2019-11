Polizei rüstet sich für heißes Wahl-Wochenende in Barcelona

Es ist der Auftakt für eine Woche wachsender politischer Spannungen in Katalonien. Am kommenden Sonntag wählt Spanien ein neues Parlament – zum vierten Mal in vier Jahren. Jüngste Umfragen signalisieren, dass es erneut zu einem politischen Patt kommen könnte. Premier Sanchez liegt mit seiner sozialistischen PSOE erneut in Führung. Eine Regierung aber würde voraussichtlich von der Unterstützung der katalanischen Separatistenparteien abhängig sein. Doch zu denen sind seit den Haftstrafen für deren politische Führung alle Brücken abgebrochen.