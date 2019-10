Barcelona-Proteste: Spaniens Premier in politischer Sackgasse

„Na, der hat aber Eier“: Quim Torra, Chef der Regionalregierung in Katalonien, riskiert derzeit erstaunlich flapsige Bemerkungen. Immerhin ist der Mann, dem er in einem Gespräch vor den Kameras des TV-Senders TV3 in Wahrheit die Männlichkeit absprach, Spaniens Regierungspräsident Pedro Sanchez.

Was den glühenden Separatisten Torra zu der Bemerkung veranlasste, ist Sanchez’ Weigerung, mit ihm zu sprechen. Mehrfach hatte er in den vergangenen Tagen versucht, den Sozialdemokraten am Telefon zu erreichen, erfolglos. Sanchez „verstecke“ sich vor ihm, ätzte der Katalane, und ein Regierungschef, der sich vor dem führenden Vertreter einer Region verstecke, handle schlicht „unverantwortlich“.

Gewalt "unmissverständlich" verurteilen

Sanchez wiederum machte seine Haltung in einem offenen Brief an Torra deutlich. Dieser habe es bisher nicht zuwege gebracht, die Gewalt in den Straßen von Barcelona und in anderes Städten Kataloniens „offen und unmissverständlich“ zu verurteilen.