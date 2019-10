Gewaltexzesse hinterlassen Scherben und Ärger in Barcelona

Am Montag verkündete der Oberste Gerichtshof Spaniens Haftstrafen zwischen neun und 13 Jahren für sieben katalanische Politiker sowie zwei ehemalige Chefs zivilgesellschaftlicher Organisationen. Seit Monaten kündigte die katalanische Regionalregierung an, eine Verurteilung nicht zu akzeptieren und rief die Bevölkerung zu zivilem Ungehorsam auf. Unter dem Motto „ Tsunami Democratic“ mobilisieren sich seit Montag Unabhängigkeitsbefürworter aus der gesamten Region.

Erstes Ziel war schon am Montagvormittag der Flughafen, der regelrecht in einer Menschenflut versank, was den Flugverkehr für einige Stunden zum Erliegen brachte. Auch am Freitag war der Flugverkehr erneut eingeschränkt, da zu einem Generalstreik aufgerufen wurde. Der Streik fiel mit der Ankunft endloser Menschenzüge aus allen Teilen Kataloniens in Barcelona zusammen, die einen dreitägigen „Fußmarsch für die Freiheit“ hinter sich hatten. Am Abend stand die Stadt still, lahmgelegt vom diesmal weitgehend friedlichen Aufmarsch Hunderttausender.