Sánchez und Iglesias: Der Poker der Alphamänner um die Macht

Sánchez ist ein Idealist. Mehrmals hatte er bereits bewiesen – in der Kommunalpolitik, in der spanischen Politik, aber auch in Brüssel – dass er allen Widerständen zum Trotz an seiner Linie festzuhalten weiß. Nach den vorgezogenen Parlamentswahlen im April war das ähnlich: Für Aufsehen hatte vor allem das Wahlergebnis der neuen Rechtspartei Vox gesorgt, die vor dem Hintergrund der liberalen spanischen Migrationspolitik aus dem Stand zehn Prozent erzielte – doch den Sozialdemokraten Pedro Sánchez zog es weiter nach links. Der Ministerpräsident, dessen Sozialisten dazugewonnen, aber mit 29 Prozent eine regierungsfähige Mehrheit verpasst hatten, versuchte es mit der linken Podemos.

Aber es stellte sich heraus, dass die frühere Protestbewegung Podemos ( UP) nicht so einfach zu haben ist. Das lag vor allem an dem streitbaren Parteigründer Pablo Iglesias, der die Protestbewegung in den vergangenen Jahren von der Straße ins Parlament manövriert hatte.

"Ich würde mir den Pferdeschwanz abschneiden"