Spanien: Viele Partner, keiner einfach

So unverzichtbar wie sie gerne wären, sind Podemos für die Sozialisten nicht. Immerhin haben die ein Jahr als Minderheitsregierung hinter sich. Jetzt, politisch enorm gestärkt, fasst man auch diese Möglichkeit ins Auge. Eine neuerliche Minderheitsregierung sei keinesfalls ausgeschlossen, teilen mehrere führende Vertreter der Partei in Interviews mit. Man könne dann, abhängig vom jeweiligen politischen Vorhaben, Bündnisse schließen.

Vor allem aber, betont, etwa Parteipräsidentin Cristina Narbona, habe man „keine Eile“. In einem Monat stehen in Spanien – parallel zu den EU-Wahlen – Regionalwahlen an. Und bei denen will die derzeit sehr selbstbewusste PSOE keine Wähler mit voreilig geschlossenen Bündnissen vergraulen. Also wird man sich voraussichtlich Zeit lassen und erst nach den nächsten Wahlen über eine Regierungsbildung entscheiden. Schließlich, meint Narbona über die Verhandlungen, „sind wir der Steuermann auf diesem Schiff.“