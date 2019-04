Spanien: „Pedro, der Schöne“, ein politischer Überlebenskünstler

„Anleitung zum Widerstand“, heißt die kürzlich veröffentlichte Autobiografie von Pedro Sanchez. Von Widerstand, zumindest politischem sei allerdings nicht viel zu bemerken, höhnte die spanische Presse, ginge es doch vor allem um die Kunst des Überlebens. Die allerdings beherrscht der 46-Jährige perfekt. Denn politisch totgesagt zu werden, das ist für Sanchez längst Gewohnheit. Die letzten Grabreden auf ihn waren heuer im Frühjahr verfasst worden, als er mit seinem Budget im Parlament in Madrid gescheitert war und Neuwahlen ausrief.

Rechtsbündnis

Denn die, so waren die Meinungsmacher überzeugt, seien für den Sozialisten nicht zu gewinnen. Zwar lag seine Partei, die PSOE, damals in Umfragen vorne, aber Spaniens Rechtsparteien hatte gerade demonstriert, wozu sie in der Lage waren: Ein Bündnis der konservativen Volkspartei PP, der nach rechts gedrifteten liberalen Ciudadanos und der neuen Rechtsaußen-Fraktion Vox hatte die Sozialisten in der Region Andalusien aus dem Amt befördert. Dasselbe Bündnis steht nach den Wahlen am Sonntag auch für ganz Spanien im Raum.