Sozialisten stecken im Brexit-Chaos

Seine Meinung war es schon lange, jetzt aber machte Sadiq Khan eine Kampfparole daraus, auf offener Bühne und vor der versammelten Parteispitze. „Labour ist die Partei für den Verbleib in Europa“, erklärte der populäre Londoner Bürgermeister am Montag auf dem Parteitag im südenglischen Brighton.

Ein offener Angriff auf Parteichef Jeremy Corbyn, und Khan führte ihn nicht allein, ein Gutteil der Labour-Führungsspitze nutzte den Parteitag, um sich bei einer internen Abstimmung für einen Exit vom Brexit, also für den Verbleib in der EU auszusprechen. Doch Corbyn, der in parteiinternen Kriegen erfahrene Taktiker fuhr ihnen allen in die Parade. Wieder schaffte er es , die Mehrheit der Partei hinter sich zu versammeln. Die Antrag von Khan und Verbündeten, Labour einen klaren Pro-Europa-Kurs zu verordnen wurde Montagabend abgelehnt.