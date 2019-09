Johnson zwischen Juncker und Hulk

„I passionately believe a deal is possible“ – was der britische Premierminister Boris Johnson vor seinem Treffen mit dem scheidenden EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker am Montag in Luxemburg gebetsmühlenartig wiederholte, lässt sich nur schwerfällig in Deutsche übersetzen: „Er habe einen leidenschaftlichen Glauben“, dass eine Einigung mit der Europäischen Union über einen Austritt Großbritanniens aus der EU immer noch möglich sei. Vor dem Treffen schrieb er in der britischen Zeitung Daily Telegraph, die nächsten Tage seien entscheidend.