Soldaten ergeben sich: Was bedeutet der Fall des Stahlwerks von Mariupol?

Kaum eine Stadt ist derart zu einem Symbol für den russischen Angriff auf die Ukraine geworden wie Mariupol. Bereits kurz nach Kriegsbeginn wurde die Hafenmetropole eingekesselt; im März sorgten Bilder einer bombardierten Geburtsklinik und eines zerstörten Theaters für Bestürzung, in dem sich Hunderte Zivilisten aufgehalten hatten.

Zuletzt drehte sich die Berichterstattung um das Stahlwerk Asowstal als letzten Teil Mariupols, der sich noch unter ukrainischer Kontrolle befand. Trotz Belagerung und täglichem Beschuss harrten rund 600 ukrainische Soldaten wochenlang in dem weitläufigen, untertunnelten Areal aus. Nach schwierigen Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau ergaben sich am Montag mehr als 260 Armeeangehörige und wurden abtransportiert. 53 von ihnen waren schwer verletzt, etwa mit amputierten Gliedmaßen. Russland bestätigte die Evakuierung am Dienstag. Es sprach von 265 Kämpfern, die sich ergeben hätten, darunter 51 Schwerverletzte.

Die Soldaten wurden nach Angaben des ukrainischen Generalstabs in russisch besetztes Gebiet gebracht und sollen später im Rahmen eines Gefangenenaustauschs freikommen.

Was weiß man über die Evakuierung und die nächsten Schritte?