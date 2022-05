London: Russische Offensive im Donbass hinter Plan

Schwedische Sozialdemokraten entscheiden über NATO-Beitritt

Die in Schweden regierenden Sozialdemokraten wollen heute eine Entscheidung darüber treffen, ob ihr Land einen Antrag auf Mitgliedschaft in der NATO stellen soll. Die Spitze der Partei von Ministerpräsidentin Magdalena Andersson will dafür zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Bisher hatte sich die Partei gegen einen Beitritt zu dem Militärbündnis ausgesprochen, doch der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat in Schweden wie in Finnland eine NATO-Debatte ausgelöst.

