Die Ukraine gewinnt den 66. Eurovision Song Contest. Die Folklore-Rapformation Kalush Orchestra triumphierte am Samstagabend wie zuvor erwartet bei der musikalischen Megashow von Turin gegen 24 Konkurrenten und holt den Sieg zum dritten Mal in das derzeit von Russland angegriffene Land. "Bitte helfen Sie der Ukraine, Mariupol, helfen Sie jetzt Asowstal", hatte SĂ€nger Oleh Psiuk am Ende des Songs "Stefania" die Zuschauer aufgefordert.

Nachdem der Sieg feststand, schob Psiuk das unausweichliche "Slava Ukraini!" (Ruhm der Ukraine) nach.