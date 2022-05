Landwirtschaft im Krieg: Ein Österreicher in der Ukraine erzählt

Mit 36 Mitarbeitern baut er auf 2.500 Hektar Land Bio-Getreide und andere Bio-Produkte wie Leinsamen an. Nahezu 100 Prozent der Erzeugnisse gehen in die EU, sagt Reichert. Zumindest normalerweise: „Derzeit haben wir Ware im Hafen von Ochakiv nahe Mikolajiw und in einer Ölmühle im Osten liegen“.