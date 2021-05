Der Sohn des früheren New Yorker Bürgermeisters und Donald-Trump-Anwalts Rudy Giuliani will Gouverneur des US-Staates New York werden. "Gemeinsam werden wir New York zurückbringen", schrieb Andrew Giuliani am Dienstag auf Twitter. Der Boulevardzeitung New York Post sagte der 35-Jährige: "Ich bin als Politiker auf die Welt gekommen. Das ist in meiner DNA."