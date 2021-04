Razzia bei Trump-Anwalt Rudy Giuliani in New York

Die US-Bundesbehörden haben die Wohnung von Trump-Anwalt Rudy Giuliani gestürmt und Handy und Laptop beschlagnahmt. E soll untersucht werden, welche Rolle er in der Ukraine-Affäre spielte.

Wie die New York Times und Washington Post berichte, haben US-Bundesbehörden am Mittwochabend (MEZ) die Wohnung des ehemaligen New Yorker Bürgermeisters gestürmt.

Mehr dazu in Kürze