Slowenien: Fünf Menschen in bekannter Höhle eingeschlossen

Nach heftigen Regenfällen sind in Slowenien fünf Menschen in einer Höhle eingeschlossen worden. Es handle sich um eine dreiköpfige Familie und zwei Tourführer, teilten die Rettungskräfte am Sonntag mit. Die Gruppe habe sich in der Kreuzhöhle etwa 50 Kilometer südlich der Hauptstadt Ljubljana auf eine trockene Plattform retten können. Eine Mission zur Bergung der Eingeschlossenen sei angelaufen.

