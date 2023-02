Slowenien: Der Musterschüler von Ljubljana

Jože Plečnik wird 1872 in Ljubljana geboren. Er soll seinem Vater als Tischler nachfolgen. Im Zuge seiner Ausbildung zeichnet er Entwürfe für Möbel, was ihn nach Wien an die Akademie der bildenden Künste führt. Hier entdeckt Otto Wagner sein zeichnerisches Talent und holt ihn in seine Meisterklasse. Als junger Stadtarchitekt plant er das Zacherlhaus an der Brandstätte und einige Stadtbahnbauten in Wien, anschließend konzipiert er die Neugestaltung der Prager Burg und deren Gartenanlagen. Zurück in seiner Heimatstadt beginnt Plečnik 1921 mit der Neugestaltung bedeutender Elemente von Ljubljana.

Sein Werk setzt sich entlang des Flusses fort, wo lange Platten auf runden Betonsäulen ein festes Geländer bilden. Davor laden immer wieder Sitzbänke zum Ausruhen und Plaudern ein, mit dem Blick auf die wunderbar gegliederten schmalen Fassaden der Altstadt und die Burg im Hintergrund. Die geschwungene Fassade des Zubaus der Philharmonie wirkt wie senkrecht laufende Wellen. Sie bilden ein optisches Gegenstück zu den haushohen Pappeln am Ufer, genial ausgeklügelt von Plečnik.