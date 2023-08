Slowenien: 7 Milliarden für Wiederaufbau nach Flutkatastrophe

Slowenien plant, für den Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe in den nächsten fünf Jahren bis zu sieben Milliarden Euro aufzuwenden. Das kündigte der Regierungschef Robert Golob am heutigen Donnerstag im Parlament an. Direkte Schäden durch die Überschwemmungen, bei denen Anfang August weite Gebiete in Nord- und Zentralslowenien betroffen waren, werden nach jüngsten Einschätzungen auf 4,7 Milliarden Euro beziffert, fügte er hinzu.

Die Regierung werde in den nächsten Wochen einen Gesetzesentwurf für den Wiederaufbau vorlegen, mit dem zwischen 6,7 und sieben Milliarden Euro für die Sanierung bereitgestellt werden, sagte Golob. Das Ziel sei es, nicht nur den früheren Zustand der betroffenen Gebiete wiederherzustellen, sondern sie so weit zu sanieren, dass sie "wesentlich widerstandsfähiger gegen ähnliche Naturkatastrophen" sein werden.

