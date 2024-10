Slowakei will mRNA-Impfstoffe verbieten: "Biologische Waffe"

Der sechsfache Vater Kotlar, der weder sich noch seine Kinder impfen ließ, ist seit langem als Corona-Leugner bekannt. Seine kritische Haltung machte ihn in der Slowakei so populär, dass er vergangenen Herbst für die Rechts-Außen-Partei ins Parlament gewählt wurde und einem ebenso überzeugten Impfgegner, dem slowakische Premier Robert Fico, auffiel.

Wichtigste Schlussfolgerung Kotlars, wie weiter vorzugehen sei: Er fordert ein Verbot der Impfung mit mRNA-Impfstoffen . Die von den westlichen Unternehmen BioNTech/Pfizer und Moderna entwickelten Impfstoffe seien seiner Meinung nach "nicht ausreichend getestet" worden, gefährlich und könnten die menschliche DNA verändern - seien also geradezu "biologische Waffen". Sie könnten, so heißt es in seinem Bericht weiter, "Autoimmunkrankheiten, Krebs, spontane Fehlgeburten, neurologische Erkrankungen und plötzlichen Herztod" verursachen. Der Einsatz der mRNA-Impfstoffe müsse deshalb gestoppt werden, "bis ihre Wirksamkeit und Sicherheit nachgewiesen sind."

Unterstützt wird der skeptische Regierungsbeauftragte auch von Premier Fico. "Sie alle wissen, dass ich persönlich immer gegen die Impfung mit experimentellen Impfstoffen gegen Covid war", sagte der links-populistische Regierungschef in einer auf Facebook veröffentlichten Ansprache an die Nation. Er fügte hinzu, dass er "viele Bekannte" habe, die nach der Covid-Impfung erhebliche gesundheitliche Probleme hatten.

Die Regierung in Bratislava will nun der Forderung Peter Kotlars folgen und mRNA-Impfstoffe in der Slowakei verbieten. Zudem soll die Zusammenarbeit der Slowakei mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Rahmen von Covid beendet werden. "Das bevorstehende Pandemieabkommen greift in die Souveränität des Staates ein", weist Kotlar die Bemühungen der WHO zurück.