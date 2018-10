Fall Kashoggi: Skepsis nach jüngster Saudi-Volte

„Zu sagen, dass ich skeptisch bin bezüglich der neusten saudischen Geschichte über Herrn Kashoggi ist ein Understatement. Es ist schwer, die letzte ,Erklärung’ als glaubwürdig zu bezeichnen.“ Für den republikanischen US-Senator Lindsey Graham reicht die Erklärung aus Riad über das Verschwinden und die Tötung des regimekritischen Journalisten bei weitem nicht aus. So wie er fordern viele, darunter auch Österreichs Außenministerin Karin Kneissl, eine „glaubwürdige und unabhängige Untersuchung“.

Rückblende: Nach zwei Wochen des Leugnens und Herumlavierens gestand das saudische Königshaus in der Nacht zum Samstag ein, dass Jamal Kashoggi am 2. Oktober im Konsulat in Istanbul getötet worden sei. In der Vertretung, in der der 59-Jährige Papiere abholen wollte, um seine Verlobte Hatice Cengiz heiraten zu können, sei es zu einem Faustkampf gekommen – zwischen dem Medienmann und einem 15-köpfigen saudischen Agententeam, das entsandt worden sei, um Kashoggi lebend in die Heimat zu bringen (aus Furcht lebte er in den USA im Exil).

Wo sich die Leiche befinde, so ein Offizier des Wüstenstaates zur New York Times, wisse man aber nicht, da sich ein lokaler Mitarbeiter um die Beseitigung derselben gekümmert habe. Laut türkischen Quellen ist die Leiche im Konsulat zerstückelt und in Koffern verpackt nach Saudia-Arabien geflogen worden.