Sind Atomenergie und Gaskraft grün? Das EU-Parlament entscheidet

Der große Streitpunkt entzündete sich an der Vorgabe der EU-Kommission: Die Behörde in Brüssel hatte quasi in allerletzter Minute noch Atomkraft und Gas als nachhaltige Technologien in diese Liste mit dem grausam sperrigen Namen „Taxonomie“ hineinreklamiert.

Seither tobt der Streit: Umweltschützer, Wissenschafter, sogar einige große Geldgeber werfen der Taxonomie „Greenwashing“ vor: Statt Klarheit zu schaffen, was tatsächlich klimafreundlich ist, würde die Liste verwässert. So soll Atomkraft als „grün“ gelten, obwohl es noch keine Lösung für die Lagerung gefährlicher radioaktiver Abfälle gibt. Und Gas soll als „Übergangstechnologie“ mit aufgenommen werden, obwohl der fossile Brennstoff klimaschädliches Kohlenstoffdioxid und Methan ausstößt.Der höchst emotional geführte Streit zieht sich quer durch die Parteienfamilien im EU-Parlament – je nachdem, ob im Heimatland der betroffenen EU-Mandatare Atomkraftwerke stehen oder nicht. Nur Grüne und Linke-Fraktion werden geschlossen dagegen stimmen.