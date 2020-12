„Sie sind ein Menschenfeind“: Halle-Attentäter zu lebenslanger Haft verurteilt

„Dieses Verfahren stellt alles in den Schatten“, sagt Richterin Ursula Mertens bei der Urteilsverkündung. Sie kämpft mit den Tränen und wendet sich an den Angeklagten: „Sie sind antisemitisch, ausländerfeindlich. Sie sind ein Menschenfeind.“

Nach vier Monaten endete am Montag in Magdeburg der Prozess um das Attentat vom 9. Oktober 2019: An diesem Tag versuchte ein 28 Jahre alter Mann die Synagoge in Halle an der Saale zu stürmen. Mehr als 50 Menschen waren zu diesem Zeitpunkt gerade beim Gebet versammelt – zu Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag. Die Attacke, die er mit Helmkamera live ins Internet übertrug, misslang. Aus Frust tötete er andere: eine Passantin, die ihn auf der Straße ansprach, und danach einen Lehrling, der in einem Dönerimbiss zu mittag aß. Er hielt ihn für einen Muslim, gab er später zu Protokoll.