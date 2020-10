Überlebende nach dem Halle-Anschlag: Die Deutungshoheit über das Erlebte zurückbekommen

Mit einem Gefühl der Erleichterung, dass nichts passiert ist, beendete Naomi Henkel-Gümbel an diesem Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Fest, das Nachmittagsgebet. Vor einem Jahr war das anders. Mit einer Gruppe aus Berlin war sie nach Halle an der Saale gefahren, um dort die Feiertage zu verbringen. Auch, weil die Gebetshäuser in der Hauptstadt immer so voll sind.

Am 9. Oktober ist sie zur Mittagszeit gerade mitten im Gebet, als sie einen Knall hört. Niemand brach in Tränen aus, alle blieben ruhig, erinnert sie sich. Die 29-Jährige sitzt in einem Café in Kreuzberg, unweit ihrer Berliner Synagoge, wo sie zur Rabbinerin ausgebildet wird.

Traumatisierende Berichterstattung

In den vergangenen Monaten war sie oft in Magdeburg – als Nebenklägerin im Prozess gegen den Täter, „um die Hintergründe zu verstehen“. Etwa, ob es wirklich ein Einzeltäter war, obwohl er sich in einer Online-Community austauschte; und ob es tatsächlich möglich war, dass niemand in seinem Umfeld davon wusste. Oder, wie die Polizei zu dem Schluss kam, dass sie zu Jom Kippur die Synagoge nicht schützen müsse. Gleichzeitig will sie das Narrativ mitbestimmen. Sie ärgert sich über die Erzählung „der guten deutschen Eichentüre, die alle rettete“. Und, ob es wirklich notwendig sei, dass Medien den Täter mit Namen und Fotos abbilden. Das führe bei den Betroffenen zu einer Traumatisierung, sagt sie – und gibt ihm Aufmerksamkeit. Genau das wollte einer, der ein Manifest schrieb und seine Tat fürs Internet live mitfilmte.