Selenskij soll kommende Woche Berlin besuchen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij soll am 13. Mai in Berlin zu einem Staatsbesuch eintreffen. Dies bestätig die Berliner Polizei. Wie die Zeitung BZ aus Sicherheitskreisen erfahren haben will, wird er auf Einladung des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier kommen. Einen Tag später wird er dann durch den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz offiziell empfangen. Im Anschluss soll auch eine Pressekonferenz geplant sein.

Deutschland hat sich nach anfänglich verhaltenen Waffenlieferungen zu einem der wichtigsten Unterstützer der Ukraine aufgeschwungen, neben Schützenpanzern und Kampfpanzern Leopard auch hochmoderne Luftabwehrsysteme geliefert.

Der Haushaltsausschuss des deutschen Bundestags billigte Ende März Finanzmittel in Höhe von zwölf Milliarden Euro bis zum Jahr 2032 für die Ukraine.