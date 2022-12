Selenskij laut Medienberichten heute in Washington

Der ukrainische PrĂ€sident Wolodymyr Selenskij will US-Medienberichten zufolge am Mittwoch bei seiner ersten Auslandsreise seit Beginn des russischen Angriffs auf sein Land Washington besuchen. Der Nachrichtensender CNN berichtete am Dienstag, geplant sei ein Treffen mit US-PrĂ€sident Joe Biden im Weißen Haus. Laut dem Nachrichtensender Fox News und der Website "Punchbowl News" ist auch eine Rede vor dem Kongress vorgesehen.

"Spezieller Fokus auf Demokratie"

Die scheidende Vorsitzende des US-ReprÀsentantenhauses, Nancy Pelosi, hatte die Parlamentarier am Dienstag in einem Brief aufgefordert, am Mittwochabend in Washington zu sein. Es werde "einen sehr speziellen Fokus auf Demokratie" geben, erklÀrte die Parteifreundin von PrÀsident Biden, ohne dies nÀher zu erlÀutern.