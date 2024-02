Selenskij in der Zwickmühle

Massiver Munitionsmangel, zu wenige Soldaten – und politische Ränkespiele in der höheren Führung: Die Situation wird nicht leichter für die ukrainischen Soldaten, die an fast allen Abschnitten der Front unter massivem Druck stehen. Nicht nur in Awdijiwka, sondern auch in Kupjansk rücken die russischen Streitkräfte vor. Nun soll – so begründete es der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij am Donnerstag – die „Zeit für eine Erneuerung“ kommen. Mehr Begründung lieferte er nicht, um einen neuen Oberbefehlshaber der Ukrainischen Streitkräfte zu ernennen.

Den Posten hat jetzt Generaloberst Oleksandr Sirskij, der im Gegensatz zu seinem Vorgänger Walerii Saluschnij viele Gegner in der Truppe hat. Unter anderem aufgrund seiner „sowjetischen Militärausbildung“ ist er als „Schlächter“ verschrien. Inwieweit die Moral der Soldaten durch die Abberufung des in der Truppe beliebten Saluschnij tatsächlich beeinträchtigt wird, lässt sich derzeit nicht zweifelsfrei sagen. Groß gesteigert werden dürfte sie allerdings nicht.

Militärischer Realist

Mit Saluschnij entließ Selenskij einen General, der als militärischer Realist gilt – und teils andere Lageeinschätzungen als die Regierung vertrat.

Inwieweit die hohen Umfragewerte Saluschnijs Selenskij dazu bewogen, ihn zu entlassen, ist unklar. Doch die Art und Weise, wie die gesamte Aktion ablief und kommuniziert wurde, lässt tief blicken: Dass etwa „hochrangige Offiziere“ die versuchte Absetzung Saluschnijs Ende Jänner an Zeitungen leakten, dass aus Kiew prompt Dementis kamen, die sich nun als unwahr herausstellen, zeugt davon, dass in Politik und Militär Gräben verlaufen, die man hatte zuschütten wollen.