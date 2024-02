Putins zynische "Friedensbotschaft"

Viel problematischer als diese Schieflage ist aber die Botschaft, die Putin in die Welt bringen darf. Viele von Tucker Carlsons Zuschauer sind Trumpisten, eine Gruppe, die innerhalb der Republikaner immer lauter und größer wird. In deren Echokammern hallen die angeblichen „Friedensbotschaften“ Putins doppelt und dreifach wider: Statt Waffen zu liefern, sollten die USA doch einfach mit Russland verhandeln. „Sie haben zu Hause ja Besseres zu tun“, sagt Putinl, er meint den Grenzschutz zu Mexiko, die Inflation, dafür würde das Geld doch eher gebraucht. Eine bessere Wahlkampfhilfe für die Republikaner, die der Ukraine ohnehin schon den Geldhahn abdrehen wollen, gibt es derzeit nicht.

Das Völkerrecht, die Kriegsverbrechen, die haben an diesem Abend keinen Platz. Das darf einen nicht wundern, das hatten sie auch zuvor schon nicht in Tucker Carlsons Universum. Er hat schon auf Fox ungehindert Kreml-Propaganda verbreitet, nur hatte er damals allabendlich etwa drei Millionen Zuseher. Auf Elon Musks X sind es im Schnitt zwölf, und bei diesem Interview waren es bisher schon 50 Millionen.

"Nur wenn Polen Russland angreift"

Ein tatsächliches Gesprächsangebot ist das aber nicht, im Gegenteil. Putin sagt zwar mit freundlicher Stimme sagt, „wir sind zum Dialog bereit“, meint freundlich, sein Krieg sei binnen Tagen vorbei, wenn die USA keine Waffen mehr lieferten. Was er aber verschweigt, und wonach Carlson auch nicht fragt, sind Gegenleistungen des Kreml: Moskau will sich ausschließlich den Sanktus der USA sichern, um die illegal annektierten Gebiete zu behalten. Ein langfristiger Frieden? Kommt in Putins Welt nicht vor.

Vor solch vergifteten Angeboten hatten Kreml-Beobachter schon im Vorfeld gewarnt. Putin werde das Gespräch nur nutzen, um sich „als bester Freund der Amerikaner“ und als „Friedensstifter“ darzustellen, schrieb Analystin und Kreml-Kennerin Tatjana Stanowaja. Allein, die Inszenierung kommt in den USA an, ebenso wie die Aussagen, dass Russland „kein Interesse an Polen, Lettland oder einem anderen Land“ habe. Diese Aussage Putins hallte in fast allen westlichen Medien wider, eine willkommene Beruhigungspille nach zwei Jahren Krieg. Nur: Das, was der Kremlchef tatsächlich sagte, brachte fast niemand. „Wir würden nur angreifen, wenn Polen Russland attackiert“, zur Verteidigung also, sagt er. Doch zur „Verteidigung“ schickte Putin auch seine Truppen auch am 24. Februar 2022 in die Ukraine.