Tucker Carlson will Interview mit Wladimir Putin führen

Aktuell ist Carlson in Moskau. Und das beflügelt die Staatsmedien massiv: Seit Sonntag überschlagen sich Nachrichtenagenturen, TV-Sender und Pro-Kreml-Channels in Spekulationen, was der Gottseibeiuns der US-Linken denn in Russland mache.

Carlson will als "erster westlicher Journalist" seit Beginn des Kriegs Putin interviewen

Jetzt wird der US-Moderator nach eigenen Angaben den russischen Präsidenten Wladimir Putin interviewen - als erster westlicher Journalist seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine vor knapp zwei Jahren.

"Wir sind hier, um den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu interviewen", sagte der frühere Star-Moderator des konservativen US-Nachrichtensenders Fox News am Dienstag in einem auf X veröffentlichten Video aus Moskau.