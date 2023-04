US-Sender Fox News und rechter Moderator Tucker Carlson trennen sich

Rund um den Dominion-Prozess wurden Textnachrichten des Moderators ├Âffentlich. Carlson soll einem Mitarbeiter zwei Monate nach der Pr├Ąsidentenwahl 2020 geschrieben: "Wir sind sehr, sehr nahe dran, Trump an den meisten Abenden zu ignorieren. Ich kann es wirklich kaum erwarten. Ich hasse ihn leidenschaftlich." Die neuen Enth├╝llungen zogen die Glaubw├╝rdigkeit des Moderators Carlson weiter in Zweifel. F├╝r Emp├Ârung sorgte zuletzt au├čerdem, dass Carlson in seiner Sendung einige ausgew├Ąhlte Bilder des Sturms auf das Kapitol am 6. J├Ąnner 2021 zeigte und ganz im Sinne von Trumps behauptete, damals seien lediglich friedliche Demonstranten unterwegs gewesen.