Selenskij biss in den USA auf Granit, die Russen stoßen in der Ukraine vor

Tusk kündigt Hilfe an

Einige Stunden später machte Polens neuer Regierungschef Donald Tusk klar, dass er die Unterstützung der Ukraine als wichtigen Punkt sehe: „Ich kann Politikern nicht zuhören, die davon reden, dass sie der Situation in der Ukraine überdrüssig seien. Polen wird die Mobilisierung der freien Welt fordern, um der Ukraine zu helfen“, kündigte er an. Dennoch dürfte es für Kiew ohne Hilfen aus den USA düster aussehen: Nach der erfolglosen Gegenoffensive finden sich die ukrainischen Streitkräfte fast überall an der Front in der Defensive.

Russland erhöht den Druck von Kupjansk bis Verbowe. Lediglich beim Dorf Krynki versuchen ukrainische Marinesoldaten, einen nachhaltigen Brückenkopf zu errichten. Ein riskantes Unterfangen.

Aus derzeitiger Sicht und bei weiterem Ausbleiben für Kiew wichtiger Waffenlieferungen, wird das Ziel der Ukraine im kommenden Jahr sein, die Gebiete zu halten und einen weiteren russischen Vormarsch zu verhindern.