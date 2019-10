Seehofers wundersame Wandlung: Ex-Hardliner als Migranten-Fürsprecher

Vom Saulus zum Paulus?

Bis vor kurzem hatte Seehofer einen deutlich härteren Kurs gegenüber Migranten gefahren. Im Sommer 2018 stritten der CSU-Politiker und Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) wochenlang, ob Flüchtlinge, die bereits in einem anderen EU-Land registriert sind, an der deutschen Grenzen zurückgewiesen werden sollen. Während Seehofer dies vehement einforderte, pochte Merkel auf eine gesamteuropäische Lösung - der Streit drohte die Koalition zu sprengen. Am Ende einigte man sich auf die Errichtung von Transitzentren an der Grenze.

Laut deutschen Medien hat Seehofers Schwenk keine ideologischen, sondern pragmatische Gründe. Sein Hauptziel sei die Aufrechterhaltung des Flüchtlingsabkommens mit der Türkei, das seit 2016 größere Migrationsströme verhindert hat, indem Ankara mehr als sechs Milliarden Euro dafür erhielt, seine Grenzen zu schließen und illegal nach Europa eingereiste Migranten zurückzunehmen.

Für eine Verlängerung des Deals müssen die EU-Länder wohl neuerlich viel Geld in die Hand nehmen, die Aufnahme einiger hundert Flüchtlinge im Jahr durch Deutschland und Frankreich soll Beobachtern zufolge die Bereitschaft der EU-Partner erhöhen. Manche Kommentatoren argumentieren auch, dass Seehofer wohl eingesehen habe, dass ein allzu harter Migrationskurs vor allem der rechten AfD nützt.