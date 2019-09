Flüchtlinge: Die ersten Willigen

Kurz: „Falsche Signale“

Bereits im Vorfeld des Innenminister-Treffens hatte sich ÖVP-Chef Sebastian Kurz kritisch zu den einschlägigen Entwicklungen auf EU-Ebene geäußert. Vor Journalisten warnte er, es bestehe die „Gefahr, dass falsch abgebogen wird“. In Spanien und Italien gebe es einen bedenklichen Schwenk in der Flüchtlingspolitik. Der Fokus richte sich wieder auf die Verteilung der Migranten statt auf konsequenten Außengrenzschutz. Damit würden falsche Signale an die Migrationswilligen und insbesondere die Schlepper gesendet.

Dementsprechend hält Kurz auch Flüchtlingsquoten unvermindert für falsch. Nicht zuletzt deswegen, weil Migranten nicht in Ländern wie etwa Rumänien bleiben, sondern einige wenige EU-Staaten als Zielländer anvisieren würden. Als Regierungschef würde er seine Sicht der Dinge forciert in die Debatte einbringen.

Einen solchen Kurswechsel bestritt indes der italienische Premierminister Giuseppe Conte, der auch der vorherigen Regierung mit Salvini vorstand. „Die Einwanderungspolitik bleibt nach wie vor sehr rigoros. Wir geben im Kampf gegen Menschenhandel und illegale Einwanderung um keinen Millimeter nach“, sagte Conte. Man werde nichts tun, was neue Migrantenankünfte fördere. Und er machte Druck für ein effizienteres Rückführungssystem: „Wer kein Recht auf Verbleib in Europa hat, soll so rasch wie möglich in sein Land zurückgeführt werden. Er darf nicht in Europa bleiben.“

Wichtig sei aber, dass Italien nicht (gemeint: wie bisher) allein gelasssen werde.