Nase voll vom Asylstreit: Medien kritisieren CDU und CSU

Und weiter: "Angela Merkel riskiert an dieser Stelle die politische Stabilität im Land (...), all das für eine Politik, die die überwältigende Mehrheit der Menschen in Deutschland und in ihrer eigenen Partei so nicht mehr will."

In einer Umfrage unter den Usern von bild.de stimmten bis Freitagvormittag ganze 86 Prozent dafür, dass Merkel einlenken solle.

"Wirklichkeitsfremd"

Auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung stellt sich hinter Seehofer. "Nicht nur die Vorgänge im Bamf (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Anm.) und die Ermordung des Mädchens (Susanna F. wurde von einem irakischen Asylwerber vergewaltigt und ermordet) zeigen, dass viele der beschwichtigenden Aussagen und Prognosen aus der Hochzeit der „Willkommenskultur“ wirklichkeitsfremd, ja irreführend waren."

Zur Wahrheit gehöre "freilich auch, dass Merkel drei Jahre Zeit hatte, sich von einer Politik zu lösen, die falsch war. An nichts aber hat sie sich in ihren vier Kanzlerschaften so geklammert wie an ihre Entscheidungen vom Herbst des Willkommens."

Der Spiegel kritisiert auch die CSU, die sich " im Rausch der Revolution" befinde: "Endlich können ihre Leute die Sau herauslassen, die sie so lange einsperren mussten, um im Bund mitregieren zu können."