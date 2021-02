Sebastian Kurz und Markus Söder: It's complicated

Sticheleien

Nicht verändert hat sich, dass aus Bayern schon immer gerne in Richtung des südlichen Nachbarlandes gestichelt wurde. Das hat historische Gründe, aber auch praktische. Wenn man nach Tirol schaut, wo seit Jahren über den Transitverkehr gestritten wird. Dass in der Pandemie „Ischgl“ zum Brennpunkt wurde, bayerische Ski-Urlauber infiziert zurückkamen, heizte den Konflikt weiter an.

Es wurde nicht besser, als nach der ersten Welle frühe Lockrufe nach deutschen Urlaubern und Grenzöffnungen kamen. In Deutschland wollte man mit Blick auf das Infektionsgeschehen noch warten. Das Hickhack zog sich in den Winter. Dass Österreich nach einem harten Lockdown die Skigebiete öffnen wollte, alarmierte Söder. Rückkehrer könnten die Infektionszahlen wieder hochtreiben, befürchtete er. Der Ministerpräsident, dessen Job es auch ist, immer ein bisschen lauter als alle zu sein, ist seither in Fahrt. Er rief nach Grenzkontrollen und Maßnahmen für Tirol, das von der neuen Virusmutation betroffen und von Wien mit Einschränkungen belegt ist. Jetzt auch von Deutschland: Tiroler, die einreisen wollen, müssen belegen, dass sie systemrelevant sind. Die EU-Kommission übte Kritik, ebenso das offizielle Österreich, das sich an der Kommunikation störte.

Und Söder? Er verteidigte sein Vorgehen. („Sorry, es geht um Schutz und Sicherheit für unsere Menschen.“) Und setzt auf einen neuen Freund: Mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron teilt er wirtschaftliche Interessen (Rüstungsprojekt) und den strengen Kurs in der Pandemie. Macron war auch gegen geöffnete Skigebiete.